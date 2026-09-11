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Во Франции раскритиковали новый пакет военной помощи ЕС для Украины

Во Франции раскритиковали новый пакет военной помощи ЕС для Украины

www.globallookpress.com/Vincent Isore/Keystone Press Agency Во Франции раскритиковали участие Парижа в новом пакете финансовой помощи Украине, согласованном на уровне Евросоюза.

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