49% мирового ВВП и устойчивость к давлению: Путин выступил на заседании БРИКС+ в Индии

Президент России Владимир Путин заявил, что взаимодополняемость экономик стран БРИКС остается одним из главных, но пока не полностью реализованных ресурсов объединения.
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