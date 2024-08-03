Советы знакам зодиака на Львиное новолуние 4 августа 2024, чего опасаться и как привлечь удачу

В первое воскресенье августа 2024 года мы станем свидетелями мощной фазы новой луны в знаке Льва. Это время может оказаться переломным моментом, когда перед нами откроются новые перспективы и появится шанс освободиться от накопившихся эмоциональных блоков.
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