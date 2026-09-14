Название курса: Пакет «Кадровое делопроизводство и воинский учет: полный контур кадровой работы» Школа: НИИДПО Направление / специальность: Управление персоналом и кадровое делопроизводство Формат обучения: Онлайн / Доступ к урокам Уровень: начинающий Документы: сертификат / диплом Кому подходит: новички без опыта / начинающий с небольшим опытом Рейтинг 9,7 / 10 Подробнее про курс Программа курса Пакет […] The post Курс Пакет «Кадровое делопроизводство и воинский учет: полный контур кадровой работы» от НИИДПО appeared first on Онлайн-курсы .
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