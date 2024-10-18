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Русская весна

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Белый дом понял, что увяз в войне на Украине ещё в 2022 году, — Вудворд

Белый дом понял, что увяз в войне на Украине ещё в 2022 году, — Вудворд

В Белом доме еще в 2022 году поняли, что «застряли» в войне на Украине. Об этом говорится в книге американского журналиста-расследователя Боба Вудворда «Война», где публикуются частные разговоры американских политиков.

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