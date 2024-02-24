В "Реал Сосьедаде" сообщили, что Захарян должен будет пройти медобследование

Пресс-служба "Реал Сосьедада" заявила, что полузащитник сборной России Арсен Захарян должен будет пройти медицинское обследование после травмы, полученной в матче 26-го тура чемпионата Испании против "Вильярреала".
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