stroimdom21
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stroimdom21

34 подписчика

Мой опыт использования премиального комплекта Dreame L9: стирка и сушка на уровне промышленных технологий

Мой опыт использования премиального комплекта Dreame L9: стирка и сушка на уровне промышленных технологий

Бытовая техника редко вызывает по-настоящему сильные эмоции. Чаще всего мы воспринимаем её как данность: стоит, работает, иногда ломается.

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