Из шестикомнатной квартиры — в съёмную двушку: какой стала жизнь Михаила Ефремова после колонии и перемен в семье

Шестикомнатная квартира в Плотниковом переулке осталась семье. Сам Михаил Ефремов после освобождения оказался уже в совсем другом быту — в съёмной двухкомнатной квартире примерно на 54 квадратных метра.
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