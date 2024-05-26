На ракету «Союз», которая отправится в космос в ближайший четверг, нанесли изображение, посвященное 300-летию СПбГУ

Пуск состоится в 12:43 по Москве На ракету «Союз», которая доставит на МКС грузовой корабль, нанесли изображения, посвящённые 90-летию со дня рождения Алексея Леонова, 300-летию Санкт-Петербургского государственного университета и 65-летию движения российских студенческих отрядов.