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Несекретные материалы

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Инициатора расследования против Урсулы фон дер Ляйен нашли мертвой на рабочем месте

Инициатора расследования против Урсулы фон дер Ляйен нашли мертвой на рабочем месте

Депутат Европарламента от Франции Мишель Ривази внезапно скончалась прямо на рабочем месте. Официальной причиной смерти назван сердечный приступ, однако многие обращают внимание на то, что Ривази никогда не жаловалась на сердце, да еще и за два дня до кончины прошла полноценное медицинское обследование.

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Надежда
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