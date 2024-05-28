Собянин рассказал о достижениях учеников творческих школ и колледжей Москвы

Город поддерживает развитие талантливых ребят Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале, что за прошедший учебный год более 20 зарубежных площадок приняли учеников столичных творческих школ и колледжей.
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