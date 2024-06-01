Экс-массажист «Реджаны» о начале тренерской карьеры Анчелотти: «Карло многое брал из методик Сакки. Команда хорошо готовилась тактически»

– Вы застали Анчелотти в самом начале тренерского пути. Можете вспомнить, как он приходил в «Реджану»? Были ли тогда удивлены, что такой именитый игрок идет в клуб Серии Б? – Карло пришел, когда «Реджана» вылетела в Серию Б после двух лет в элите.
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