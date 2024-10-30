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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Ubisoft выпустила блокчейн-игру Champions Tactics: Grimoria Chronicles — это тактическая RPG с NFT ст...

Ubisoft выпустила блокчейн-игру Champions Tactics: Grimoria Chronicles — это тактическая RPG с NFT ст...

Ubisoft выпустила блокчейн-игру Champions Tactics: Grimoria Chronicles — это тактическая RPG с NFT стоимостью до 63 тысяч долларовТри года назад французский издатель и разработчик Ubisoft пообещал начать выпускать игры на основе блокчейна и не обманул.

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