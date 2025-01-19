Ближний Восток: судьба газопровода из Катара через Турцию в Европу – в дымке неопределённости

В Дохе опровергли «слухи» относительно возможной реанимации давнего проекта Советник премьер-министра Государства Катар шейха Мохаммеда бин Абдулрахмана бин Джассима Ат-Тани, официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари назвал слухами и домыслами информацию о возможных поставках газа в Европу через территорию Сирии и Турции.
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