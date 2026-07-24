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Царьград

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МИД Ирана обсудил с Оманом деэскалацию в Ормузском проливе

МИД Ирана обсудил с Оманом деэскалацию в Ормузском проливе

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи встретился с оманским коллегой Бадром аль-Бусаиди, чтобы обсудить меры по снижению напряженности в Ормузском проливе.

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