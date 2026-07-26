Юным зрителям Петербурга и Ленобласти показали закулисье шоу «Королевский цирк»

В Большом Санкт-Петербургском государственном цирке на Фонтанке прошла открытая репетиция шоу Гии Эрадзе «Королевский цирк» – совместного проекта Продюсерского центра «Королевский цирк» Заслуженного артиста России Гии Эрадзе и компании «Росгосцирк».
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