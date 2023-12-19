Медведев с учетом бонусов заработал в 2023 году 11,6 миллиона долларов призовых

Опубликована информация о размере бонусных выплат теннисистам по итогам прошедшего сезона. Эти дополнительные призовые распределялись в зависимости от результатов на турнирах категорий «Мастерс» и АТР-500.
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