Операторы разведывательных БПЛА группировки войск «Восток» обнаружили перемещение украиснких оккупантов между опорными пунктами в лесополосах Запорожской области, вскрыв тем самым укреплённые позиции ВСУ.
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