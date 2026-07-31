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САУ «Гиацинт-С» уничтожила сеть укреплённых позиций ВСУ в Запорожской области

САУ «Гиацинт-С» уничтожила сеть укреплённых позиций ВСУ в Запорожской области

Операторы разведывательных БПЛА группировки войск «Восток» обнаружили перемещение украиснких оккупантов между опорными пунктами в лесополосах Запорожской области, вскрыв тем самым укреплённые позиции ВСУ.

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