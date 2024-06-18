Очень нервный Макаревич и коварный пирожок эмпанадас

Знаете, когда человек постоянно на нервах, и раздражение всё копится и копится, малейший щелчок может вывести его из равновесия: бумм! и человек буквально взорвалсИ! Мы с любопытством наблюдаем за героями, покинувшими нашу страну - вчерашними российскими звёздами, сегодня же они непонятно кто, как и зачем.