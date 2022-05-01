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Зеленский недоволен решением Турции принимать туристов из РФ

Зеленский недоволен решением Турции принимать туристов из РФ

1 мая президент Украины Владимир Зеленский выступил с критикой недавнего решения Турции продолжить принимать туристов, прибывших из Российской Федерации.

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