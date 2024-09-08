Проверка антимонопольной службы РФ ситуации с ценами на бензин Аи-95 на завершающей стадии Ирэн ОрлонскаяФедеральная антимонопольная служба России подходит к финальной стадии анализа данных, полученных от нефтяных компаний о ценах на бензин марки Аи-95.