Проверка антимонопольной службы РФ ситуации с ценами на бензин Аи-95 на завершающей стадии Ирэн ОрлонскаяФедеральная антимонопольная служба России подходит к финальной стадии анализа данных, полученных от нефтяных компаний о ценах на бензин марки Аи-95.
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