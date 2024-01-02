В Крыму спасены два альпиниста

Алуштинские спасатели эвакуировали двух мужчин с горы Парагильмен.Вечером 1 января дежурному МЧС сообщили о том, что в горах требуется помощь двум мужчинам, которые передвигались по альпинистскому маршруту, но устали и дальше идти не могут.
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