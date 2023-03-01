FT: Запад пытается принудить ОАЭ отказаться от помощи России

Запад давит на Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) с целью заставить страну прекратить экспорт ряда продукции в Россию, которую она может использовать в военных целях.
Популярные статьи
- Молниеносная реакция на неизвестный объект в Петербурге испугала страны Запада
- Экс-советник ЦРУ Рикардс: Россия умным ходом спасла огромные богатства от изъятия США
- «Мобилизованные плюются в твою сторону»: Пригожин жестко высказался после оскорблений со стороны губернатора Свердловской области Куйвашева
Свежие комментарии