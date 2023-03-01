Politros

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FT: Запад пытается принудить ОАЭ отказаться от помощи России

FT: Запад пытается принудить ОАЭ отказаться от помощи России

Запад давит на Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) с целью заставить страну прекратить экспорт ряда продукции в Россию, которую она может использовать в военных целях.

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