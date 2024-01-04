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Царьград

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Детский лагерь "Шахтёрская слава" в Анапе отдадут в частные руки

Детский лагерь "Шахтёрская слава" в Анапе отдадут в частные руки

Уже давно некогда крупный и благоустроенный лагерь на берегу моря стоит заброшенный.Ещё в 2019 году детский санаторный лечебно-оздоровительный комплекс "Шахтёрская слава", который принадлежит Самарской области, должен был обрести нового владельца и получить право на новую жизнь.

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