Детский лагерь "Шахтёрская слава" в Анапе отдадут в частные руки

Уже давно некогда крупный и благоустроенный лагерь на берегу моря стоит заброшенный.Ещё в 2019 году детский санаторный лечебно-оздоровительный комплекс "Шахтёрская слава", который принадлежит Самарской области, должен был обрести нового владельца и получить право на новую жизнь.