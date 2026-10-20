ПАРИЖ (ИА Реалист). Погромы, прокатившиеся по Франции 17 октября, стали первой серьёзной проверкой действующей системы страхования рисков гражданских беспорядков — за несколько месяцев до того, как должен заработать новый государственный механизм.
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