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«Накинула петлю на шею Путину»: Турция снова пнула Россию

Военный эксперт Михаил Онуфриенко заявил, что Турция очередной раз пнула Россию. «На этот раз речь идет о размещении в Черном море многофункциональной боевой информационно-управляющей системы "Aegis" ("Иджис", в переводе "Эгида") на турецких эсминцах с управляемым ракетным/противоракетным оружием», ….

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