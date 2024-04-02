«Накинула петлю на шею Путину»: Турция снова пнула Россию

Военный эксперт Михаил Онуфриенко заявил, что Турция очередной раз пнула Россию. «На этот раз речь идет о размещении в Черном море многофункциональной боевой информационно-управляющей системы "Aegis" ("Иджис", в переводе "Эгида") на турецких эсминцах с управляемым ракетным/противоракетным оружием», ….
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)