Мирошник: на Авдеевском направлении ВС РФ применяют авиацию и тяжелую артиллерию

На Авдеевском направлении российские Вооруженные силы применяют авиацию и тяжелую артиллерию. Об этом написал в своем Telegram-канале Родион Мирошник, посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ.
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