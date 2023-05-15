МОЯ СТРАНА

6 605 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    Поднять потолок госдолга конечно можно, но кто же в наше время покупает долговые расписки США? Разве что только амери...Глава Минфина США...
  • Россиянин
    Эти деньги Евросоюз даже найти не может. Там все по хитрому сделано. Это раз. У европейских компаний в России денег в...Набиуллиной "свет...
  • Зоя Копань
    Действительно, достали все эти бла, бла, надо действовать на опережение, а не сопли жевать, они же уроды хитрые такие...Поляки озадачилис...

Перед СВО Шойгу указал 71% современного оружия в ВС России. Где оно сейчас

Перед СВО Шойгу указал 71% современного оружия в ВС России. Где оно сейчас

Два года назад, в июле 2021 года министр обороны С. Шойгу озвучил любопытную цифру - доля современной техники в российских Вооружённых силах более 71%.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх