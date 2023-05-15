Перед СВО Шойгу указал 71% современного оружия в ВС России. Где оно сейчас

Два года назад, в июле 2021 года министр обороны С. Шойгу озвучил любопытную цифру - доля современной техники в российских Вооружённых силах более 71%.
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