В СК проверят сообщение о травме пассажира на неисправном перроне

Сообщение о высадке пассажиров на реконструируемый перрон, в результате чего пассажир получил травму ноги проверят в Следственном комитете, сообщила пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ 3 июля в своем Telegram-канале.