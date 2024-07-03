В СК проверят сообщение о травме пассажира на неисправном перроне

Сообщение о высадке пассажиров на реконструируемый перрон, в результате чего пассажир получил травму ноги проверят в Следственном комитете, сообщила пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ 3 июля в своем Telegram-канале.
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