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Царьград

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Врачи: кофе может помочь в профилактике рака печени

Врачи: кофе может помочь в профилактике рака печени

Рак печени — одно из самых опасных заболеваний, часто диагностируемое на поздних стадиях.Известный русский врач Александр Мясников рассказал о том, что употребление кофе может играть роль в профилактике рака печени.

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