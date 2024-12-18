Из серии забытых проектов: советский волоконно-оптический прицел-дублёр для танка

Не секрет, что прицелы танка — весьма уязвимое оборудование, при повреждении которого (пулями, осколками или снарядами) машина, как это модно нынче говорить, становится «слепой», полностью утрачивая боеспособность.
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