Театр абсурда
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Театр абсурда

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Почему иностранные наемники не доживают до плена

Почему иностранные наемники не доживают до плена

Офицер воюющей в Курской области 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным "Боцман" рассказал, что большинство иностранных наемников, выступивших на стороне ВСУ, гибнут - а не попадают в плен, как их украинские коллеги.

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