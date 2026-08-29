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Кровь на досках и плитах: кадры из общежития, где нашли тело убитого мальчика

Кровь на досках и плитах: кадры из общежития, где нашли тело убитого мальчика

РЕН ТВ В распоряжении РЕН ТВ 29 августа оказались кадры из подвала заброшенного общежития, в котором обнаружили тело мальчика, зарезанного девушками-подростками в деревне Кабаново под Орехово-Зуевом.

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