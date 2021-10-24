Театр абсурда

7 773 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ИЗРАЭЛЬХЭНДС
    Комментируя создавшуюся ситуацию, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США превратили банальн...В посольстве США ...
  • ИЗРАЭЛЬХЭНДС
    Кубу, Сомали, Венесуэлу, Сирию, Иран, Эритрею, Ливию, Южный Судан и Йемен. ...В посольстве США ...
  • ИЗРАЭЛЬХЭНДС
    Кому нужно МиД поможетВ посольстве США ...

Шойгу ответил на заявления министра обороны Германии о сдерживании России

Шойгу ответил на заявления министра обороны Германии о сдерживании России

РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу ответил на слова своей немецкой коллеги Аннегрет Крамп-Карренбауэр о необходимости сдерживания России c использованием ядерного оружия.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх