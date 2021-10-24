Шойгу ответил на заявления министра обороны Германии о сдерживании России

РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу ответил на слова своей немецкой коллеги Аннегрет Крамп-Карренбауэр о необходимости сдерживания России c использованием ядерного оружия.
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