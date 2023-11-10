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Белая акула погналась за тюленем, но на помощь пришла вся его стая и встала на защиту: видео

Белая акула погналась за тюленем, но на помощь пришла вся его стая и встала на защиту: видео

Крупная белая акула загнала тюленя к самому берегу, где деваться ему было уже некуда. Уже через 2 минуты ситуация полностью изменилась: на видео с дрона попал момент, когда на помощь тюленю пришла вся его стая.

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Комментарии
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РОМАН Молчанов
Хорошо,когда есть единые по крови.
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