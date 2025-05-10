На Украине начали массово блокировать счета за нарушение правил мобилизации На Украине начали массово блокировать счета уклонистов, в случае неуплаты штрафов за нарушение правил мобилизации граждане могут лишиться денег и жилья, сообщает издание «Обозреватель» со ссылкой на Минюст республики.