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На Украине начали массово блокировать счета уклонистов

На Украине начали массово блокировать счета уклонистов

На Украине начали массово блокировать счета за нарушение правил мобилизации На Украине начали массово блокировать счета уклонистов, в случае неуплаты штрафов за нарушение правил мобилизации граждане могут лишиться денег и жилья, сообщает издание «Обозреватель» со ссылкой на Минюст республики.

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