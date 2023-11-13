К нам сегодня приходил педонекрозоофил... (с)

Министром Иностранных Дел Великобритании назначен их бывший премьер-министр Дэвид Кэмерон.Всё, что я о нём помню - вот эту статью 2015 года - в которой рассказывается, как он, будучи студентом, сношался с головой мёртвой свиньи!источник .