Как подготовить ребенка к успешной сдачи ЕГЭ

Важно заранее создать для школьника комфортную обстановку Доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова в преддверие ЕГЭ призвала родителей не паниковать и не запугивать детей предстоящими экзаменами.