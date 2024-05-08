Как подготовить ребенка к успешной сдачи ЕГЭ

Важно заранее создать для школьника комфортную обстановку Доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова в преддверие ЕГЭ призвала родителей не паниковать и не запугивать детей предстоящими экзаменами.
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