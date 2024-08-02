Минобороны получило новую партию боевых машин пехоты и десанта БМП-3 и БМД-4М Очередная партия боевых машин пехоты БМП-3 и боевых машин десанта БМД-4М отправилась в войска, технику отгрузил Курганмашзавод.
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Минобороны получило новую партию боевых машин пехоты и десанта БМП-3 и БМД-4М Очередная партия боевых машин пехоты БМП-3 и боевых машин десанта БМД-4М отправилась в войска, технику отгрузил Курганмашзавод.
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