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«Ванкувер» не форсирует переговоры по новому контракту Петтерссона. Форвард может стать ограниченно свободным агентом летом 2024 года

25-летний швед может стать ограниченно свободным агентом с правом на арбитраж летом 2024 года. Его текущий кэпхит – 7,35 миллиона долларов.

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