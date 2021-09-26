Южный Федеральный

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Экономист: обвал украинских рынков станет катастрофой

Экономист: обвал украинских рынков станет катастрофой

Руководитель Института развития экономики Украины Александр Гончаров в аналитическом материале, опубликованном в местных СМИ, предупредил о надвигающейся угрозе обвала украинских рынков и заявил о катастрофических последствиях этого явления.

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