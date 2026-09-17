В Киеве заявили о лжи Зеленского после его слов о выборах на Украине

Ложью являются слова Владимира Зеленского о невозможности президентских выборов на Украине из-за нахождения девяти миллионов граждан за рубежом, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
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