Новогодний миллиард: Бойся проклятия шальных деньжищ

Лотерейные миллионы могут не только избавить от финансовых проблем, но и принести страшные беды Победителем в новогодней лотерее с выигрышем в миллиард рублей стал житель Сахалина, сообщил телеграмм-канал крупнейшей российской лотерейной компании.
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