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  • Evgenija Palette
    Ишь, нацелились... Чем бы дитя ни тешилось... Раз ничего не идет, надо, пожалуй, заняться собственной ШЕЕЙ...Сын Трампа выехал...
  • Eduard
    Ага квас из бочки с Путиным пил!Байден забыл дату...
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    Да в одной люльке лежали!Байден забыл дату...

Врач-инфекционист Викулов: метапневмовирус может вызвать пневмонию и бронхит

Врач-инфекционист Викулов: метапневмовирус может вызвать пневмонию и бронхит

Метапневмовирус, вспышка которого сейчас наблюдается в Китае, может вызывать бронхит и пневмонию. Об этом 6 января заявил глава научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, руководитель герпес-центра МНОИ МГУ, врач иммунолог-аллерголог, инфекционист Георгий Викулов.

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