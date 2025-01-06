Врач-инфекционист Викулов: метапневмовирус может вызвать пневмонию и бронхит

Метапневмовирус, вспышка которого сейчас наблюдается в Китае, может вызывать бронхит и пневмонию. Об этом 6 января заявил глава научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, руководитель герпес-центра МНОИ МГУ, врач иммунолог-аллерголог, инфекционист Георгий Викулов.