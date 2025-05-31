Шеф Пентагона Хегсет обвинил Китай в наращивании военной мощи

Шеф Пентагона Пит Хегсет высказал утверждение, что Китай «хочет стать гегемоном в Азии», а также обвинил Пекин в «наращивании военной мощи и растущей готовности применить вооруженные силы для достижения своих целей».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии