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Шеф Пентагона Хегсет обвинил Китай в наращивании военной мощи

Шеф Пентагона Хегсет обвинил Китай в наращивании военной мощи

Шеф Пентагона Пит Хегсет высказал утверждение, что Китай «хочет стать гегемоном в Азии», а также обвинил Пекин в «наращивании военной мощи и растущей готовности применить вооруженные силы для достижения своих целей».

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