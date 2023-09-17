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Рудковская о Валиевой: «Для меня эстетика и форма имеет значение в фигурном катании. Есть вес для спорта, а есть для жизни»

Ранее супруга Евгения Плющенко заявила, что Камиле Валиевой нужно похудеть. «Посетила вчера прокаты сборной России по фигурному катанию, а свои впечатление от первого дня описала в интервью, которые в принципе даю крайне редко.

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