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Данко: многие украинские беженцы тратят «грязные» деньги в Монако

Данко: многие украинские беженцы тратят «грязные» деньги в Монако

Вице-спикер Национального совета Словакии Андрей Данко заявил в беседе с ТАСС, что многие беженцы с Украины тратят «грязные» деньги в Монако, их устраивает украинский конфликт.

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Комментарии
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Eduard
Именно грязные.На крали,наворовали,обворовали,на чужих машинах приехали.Никто у них ничего не проверяет о происхождении всего.Ктонто очень шикует на войне в стране.Они на Украину лет 50 не вернутся,а в Европе будут делать вид,что переживают!
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19 час.
Eduard
В первые годы после Майдана,они уже на дорогих иномарках приезжатт начали,все бтим &quot;беженцам&quot; удивлялись,а потом государство им за счет народа тысячами евро каждый месяц платила.Во халява!
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19 час.

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