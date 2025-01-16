Данко: многие украинские беженцы тратят «грязные» деньги в Монако

Eduard

Именно грязные.На крали,наворовали,обворовали,на чужих машинах приехали.Никто у них ничего не проверяет о происхождении всего.Ктонто очень шикует на войне в стране.Они на Украину лет 50 не вернутся,а в Европе будут делать вид,что переживают!