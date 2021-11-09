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Встречи в воскресной школе для взрослых на Кронштадском бульваре проходят каждую субботу

Встречи в воскресной школе для взрослых на Кронштадском бульваре проходят каждую субботу

При храме святого Иоанна Кронштадтского в Головине действует Воскресная школа для взрослых. На занятия приглашаются те, кто хочет более глубоко понимать священные тексты, знать больше о православной вере, убранстве храма, православных традициях.

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