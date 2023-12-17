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Шавкат Рахмонов после боя: «Я заслуживаю бой за пояс»

 Шавкат Рахмонов после победы над Стивеном Томпсоном: «Сегодня День независимости Казахстана, поздравляю мой народ.

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