-Фрося, Фрось. -Ну? -Выходи за меня. -С чего бы это, Гриша? -По нраву ты мне, Фрося -Гриша, ты парень не плохой, и мне глянешься, но ты же дважды уже женат был, Гриша.
Фрося
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-Фрося, Фрось. -Ну? -Выходи за меня. -С чего бы это, Гриша? -По нраву ты мне, Фрося -Гриша, ты парень не плохой, и мне глянешься, но ты же дважды уже женат был, Гриша.
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