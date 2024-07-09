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  • Анатолий ashkourin
    Специалисты смотрят не на полотно,а на раму,инкрустированную драгоценными камнями и богатой позолотой...Невидимое искусст...
  • венедиктплюхин
    Особо понравилось, про цифры,  которые стукнули.😍Успешность - это ...
  • венедиктплюхин
    😀😃😄😁😆Успешность - это ...

Фрося

Фрося

-Фрося, Фрось. -Ну? -Выходи за меня. -С чего бы это, Гриша? -По нраву ты мне, Фрося -Гриша, ты парень не плохой, и мне глянешься, но ты же дважды уже женат был, Гриша.

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